الهلال يعلن حالة المصابين .. جاهزية نجم الفريق وموقف سالم الدوسري قبل ديربي النصر

بيان رسمي من نادي الهلال عن اللاعبين المصابين

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كشف نادي الهلال السعودي، عن حالة نجوم الفريق الأول لكرة القدم "المصابين"، قبل الأسبوع الكبير في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

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الهلال يواجه خلال الأسبوع القادم، فريقي الحزم والنصر، ضمن منافسات الجولتين 14 و15 في مسابقة الدوري، كما سيضرب موعدًا حاسمًا مع نافباخور الأوزباكي، في البطولة القارية.

وأعلن الهلال في بيان رسمي، جاهزية نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ للمشاركة في المباريات، بعد أن خاض المران الجماعي بالكامل، مساء اليوم الخميس.

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وبالنسبة للمهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.. أوضح الزعيم، أنه شارك في الجزء الأول فقط من المران، في الوقت الذي واصل فيه ناصر الدوسري، متوسط ميدان الفريق، برنامجه التأهيلي.

ومن ناحيته.. يبدو أن النجم الدولي سالم الدوسري، قد بات قريبًا من المشاركة مع الهلال، في ديربي النصر المرتقب؛ وذلك بعد أن أكد الهلال، بدء اللاعب، الجري حول الملعب.

جدير بالذكر أن الهلال، سيستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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