الهلال يعلن الوصول للشروط الخاصة بالرخصة الآسيوية

الهلال جاهز للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الهلال السعودي، اليوم الأحد، عن استيفاء الشروط للرخصة الآسيوية الخاصة به، وأصبح متاحًا له المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وتسعى أندية السعودية في الوقت الحالي لإنهاء الإجراءات في الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري الأبطال.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الوصول للشروط التي تمنحهم هذه الرخصة.

وقال الهلال في بيان رسمي: "أنهت الإدارة المتطلبات الرئيسية والشروط المطلوبة من الاتحاد الآسيوي، للحصول على الرخصة الآسيوية، المخولة للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا".

إقرأ أيضًا - رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي

وأضاف الهلال: "قدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما قدمه من دعم لجميع الأندية، ومن بينها الهلال، بما يوفر سبل النجاح".

ووصل الهلال في الوقت الحالي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا وينتظر لقاء الإياب أمام مواطنه اتحاد جدة حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.