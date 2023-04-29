الهلال يعشق الصعب! .. أوراوا ريد يُجبره على التعادل في ذهاب النهائي الآسيوي

تعادل فريق نادي الهلال، أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب، أو التعادل بأكثر من هدف من أجل حسم اللقب الخامس في تاريخه على الأراضي اليابانية.
تقدم نادي الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق سالم الدوسري، بعد عرضية أرضية من النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، ليسددها سالم في المرمى.
وتعادل شينزو كوروكي في الدقيقة 53 من زمن المباراة، بعد خطأ دفاعي قاتل من جانب لاعبي الهلال.
وحصل سالم الدوسري على كارت أحمر بالدقيقة 86 من عمر المباراة، بسبب ضرب لاعب أوراوا ريد بدون كرة، خلال كرة مشتركة بين اللاعبين.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | عاشق محمد صلاح وبطل فيلم أسطوري .. مشاهير قرروا امتلاك أندية كرة قدم
- دافيد دي خيا .. فاكس ريال مدريد الذي حول الأفضل في العالم إلى أضحوكة أوروبا
- ممثل والمدافع أصبح مهاجم .. ChatGPT يختار التشكيل التاريخي لمنتخب مصر!
- ولكم في برشلونة عبرة يا بايرن .. توخيل من حلم الثلاثية إلى الكابوس!
- معتزلان وراحلان .. أين هم من أسقطوا أوراوا ريد الآن؟