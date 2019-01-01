الهلال يعبر الجبلين بفوز مثير في كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال يحقق الفوز على الجبلين

حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره الجبلين، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت اليوم.

الهلال تمكن من تفادي مفاجآت كأس الملك، والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة المحلية، التي تلعب في الوقت الحالي مستغلين توقف بطولة الدوري.

الزعيم تقدم بعد مرور 25 دقيقة عن طريق محمد الشلهوب قائد الهلال، والذي حمل كأس دوري أبطال آسيا مؤخرًا بعد مسيرة رائعة مع الأزرق.

الهدف الأول للهلال

محمد الشلهوب يفتتح التسجيل عند الدقيقة 25'



⁧#الهلال_الجبلين⁩ pic.twitter.com/KOG8Eogt8S — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2019

تعادل فريق الجبلين سريعًا في الدقيقة 28 من عمر المباراة عن طريق كارلوس دي مورا ليعيد المباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية والبحث عن التأهل.

كارلوس دي مورا يسجل هدف التعادل للجبلين عند الدقيقة 28'



⁧#الهلال_الجبلين⁩ pic.twitter.com/XzO3AMCkhV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2019

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الهلال والجبلين، لتأتي المنافسة على التأهل في الشوط الثاني بقوة وخطف هدف من أجل التواجد في دور الـ16.

وأحرز السوري عمر خربين مهاجم الهلال، الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

عمر خربين يضيف الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 55'



⁧#الهلال_الجبلين⁩ pic.twitter.com/4eQziHZ4rO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2019

وتعادل الجبلين مرة أخرى في الدقيقة 82 عن طريق حسان عقبي ليشعل المباراة وتسيطر الإثارة على ما تبقى من اللقاء.

وعاد الهلال للتقدم سريعًا عن طريق البيروفي أندريه كاريلو جناح الفريق، وأضاف كارلوس إدواردو الهدف الرابع في الدقيقة 90.