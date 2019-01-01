الهلال يطلب زيادة الملابس الشتوية بسبب الطقس في اليابان

كان الزعيم قد تغلب على أوراوا ريدز في مباراة الذهاب

كشفت تقارير صحفية سعودية عن طلب إدارة الهلال من شركة "s team" زيادة كميات الملابس الشتوية في طوكيو بسبب الطقس البارد في اليابان.

ويتواجد الفريق الهلالي حاليًا في اليابان من أجل الاستعداد لمواجهة فريق أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المُقبل.

وكان الزعيم قد تغلب على أوراوا ريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت منذ أسبوعين بالرياض على ملعب جامعة الملك سعود بهدف مقابل لا شيء.

وشهدت تدريبات الموج الأزرق مساء أمس ارتداء اللاعبون وأفراد الجهازين الفني والإداري الملابس الجديدة، وسط أجواء باردة.

وكانت بعثة الزعيم قد وصلت طوكيو الأثنين الماضي عبر الطائرة الخاصة التي قلت بعثة نادي الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو، بتواجد رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.

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فنيًا، واصل الزعيم تدريباته على ملعب خاص، والذي وفره الاتحاد الياباني لكرة القدم، ركز فيها رازفان لوشيسكو المدير الفني على النواحي التكتيكية والفنية التي يرغب في تطبيقها وفرض تدريبات خاصة لكل خط من خطوط الفريق.