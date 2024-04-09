الهلال يضيق الخناق على الاتحاد .. الكشف عن قيمة العرض السعودي الجديد لمحمد صلاح في صيف 2024

صفقة محمد صلاح تطبخ على نار هادئة..

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يجهز ناديا الهلال والاتحاد السعوديان، عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول، حتى 30 يونيو 2025؛ مع تضارب في الأنباء بشأن البقاء أو الانتقال إلى السعودية؛ خاصة بعد إعلان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الإنجليزي، الرحيل بشكل رسمي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لموقع "توك سبورت"، يستعد العملاق الإنجليزي؛ للحصول على عرض من الهلال والاتحاد، للتعاقد مع الجناح المصري، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

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الاتحاد كان قريبًا للغاية من الحصول على خدمات صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن اللاعب فضل وقتها البقاء مع ليفربول، على أمل قيادته للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الآن.. يجد العميد الاتحادي، منافسة شرسة للغاية من الزعيم الهلالي؛ من أجل حسم صفقة محمد صلاح، وضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، سجل 209 أهداف وصنع 88 آخرين، خلال 340 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في مختلف المسابقات.

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