الهلال يضرب الأهلي بـ"القاضية" .. 3 إغراءات وراء تغيير قرار سيرجيو كونسيساو

3 إغراءات تقرب سيرجيو كونسيساو من نادي الهلال

بات نادي الهلال، قريبًا للغاية من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال وضع كونسيساو على رأس أولوياته؛ لخلافة الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل عن الفريق الأول، بعد نهاية عقده بختام الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، والذي حقق فيه الزعيم، لقب كأس خادم الحرمين الشريفين "فقط".

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ريكورد"، عن أن المدير الفني البالغ من العمر 48 سنة، لم يكن منجذبًا لترك بورتو البرتغالي، والانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما تلقى عرضًا من النادي الأهلي، في البداية.

وأِشارت الصحيفة، إلى أن قرار كونسيساو تغيّر؛ بعد دخول نادي الهلال، في مفاوضات رسمية معه؛ حيث تم إغراءه بـ3 عوامل أساسية؛ أبرزها الراتب السنوي الذي سيحصل عليه.

وأوضحت أن الزعيم الهلالي، عرض راتبًا سنويًا على سيرجيو كونسيساو، يُقدر بـ20 مليون يورو، بالإضافة إلى تأكيد النادي، على استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بورتو، والبالغ 18 مليون يورو؛ دون الدخول في مفاوضات طويلة.

أما آخر إغراءات الهلال للمدرب البرتغالي؛ تمثلت في نوعية الصفقات التي سيتم ضمها إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي، وفي مقدمتها الثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش، واللذين باتا قريبين للغاية من ارتداء القميص الأزرق.