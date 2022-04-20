"الهلال يُشبه ما رأيناه في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول"

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ أن كرة القدم التي يُقدمها الهلال في دوري أبطال آسيا حاليًا تقارب إلى حد كبير المستوى الفني لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي، خاصة من حيث الضغط المستمر.

الهلال ضمن تأهله رسميًا لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه فوزه الرابع على التوالي في دور المجموعات وكان على استقلول دوشنبه الطاجيكي، وقد جاء بثلاثية سجلها أوديون إيجالو هدفين وسالم الدوسري.

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الشيخ أشاد كثيرًا بأداء الزعيم وخاصة عمل مدربه رامون دياز، إذ قال خلال حلقة اليوم من برنامج "أكشن مع وليد" "دياز أحسن تطبيق مبدأ المداورة في الهلال، والدليل أن أغلب اللاعبين شاركوا في المباريات مما يعني أنهم يحظون بثقة المدرب".

"دياز رفع كذلك معنويات جميع اللاعبين عما كانت مع سلفه جارديم، وهذا جعلهم جميعًا يُقدمون أداءً أقوى كثيرًا مما كان مع المدرب السابق، بجانب أن المدرب يُغير في طريقة اللعب قبل وخلال المباريات حسب حاجة الفريق".

"دياز يُجيد كذلك جعل الهلال يُطبق الضغط طوال المباراة، ما رأيناه في مباريات الهلال الأخيرة يُقارب تمامًا ما شاهدناه في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، لا يوجد فريق يستطيع الحفاظ على الضغط طوال الـ90 دقيقة إلا فريق متمرس على تلك الطريقة ويمتلك لاعبين أساسيين وبدلاء يستطيعون اللعب بنفس المستوى، وأخيرًا لابد من الإشادة بقدرة دياز على التعامل بأكثر من بطولة رغم النقص العددي".

يُشار إلى أن الهلال بتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أصبح أكثر نادٍ في تاريخ البطولة يتأهل لتلك المرحلة برصيد 12 مرة.