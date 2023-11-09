الهلال يستقر نهائيًا على تعليق نيمار واستبداله بمركز آخر

الهلال يتخذ قرارًا بشأن اللاعب الذي سيحل بدلًا من نيمار

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استقر نادي الهلال على تعليق قيد النجم البرازيلي نيمار جونيور في قائمته خلال فترة التسجيل الشتوية المقبلة، بعد الإصابة القوية التي يُعاني منها حاليًا.

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وأجرى نيمار جراحة في الركبة، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي، ليحتاج إلى فترة قد تصل إلى 10 أشهر للعودة إلى الملاعب.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الهلال استقر على استبدال نيمار بلاعب في مركز الظهير الأيسر، لتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد مناقشات خلال الفترة الماضية بين البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للفريق، وإدارة النادي، ليتم الاستجابة لطلبات المدرب.

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وسيتم تعليق اسم نيمار مؤقتًا في قائمة الفريق، لحين عودته إلى الملاعب مرة أخرى، على أن يتم قيده ليتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية للزعيم.

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