الهلال يستعيد 3 من "ضحايا المونديال" قبل مواجهة الاتفاق

الهلال يستعد لمواجهة النصر عقب الاتفاق

Shahid

يعيش الهلال ظروفًا صعبة جدًا على صعيد جاهزية اللاعبين المحليين بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، لكن الساعات الأخيرة شهدت انفراجة مهمة في هذا الجانب.

الزعيم خسر كلًا من محمد العويس وياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك وعلي البليهي وسالم الدوسري خلال مواجهة الباطن الأخيرة، إذ تعرضوا جميعًا للإصابة خلال مشاركة الأخضر في المونديال.

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الفريق نجا من فخ الباطن بصعوبة محققًا الفوز 3-1، وسيواجه الاتفاق بعد غدٍ في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ثم المواجهة المرتقبة أمام النصر في ديربي الرياض يوم 26 ديسمبر الجاري.

المدرب رامون دياز حصل على أخبار جيدة خلال مران أمس، حيث استطاع الثلاثي، الدوسري والعويس والبريك، التواجد في التدريبات الجماعية وشاركوا في المناورة الفنية أمام فريق الهلال تحت 19 عامًا مما أكد جاهزيتهم لمواجهة الاتفاق.

يُشار إلى أن الشهراني مازال بعيدًا عن الملعب، حيث خضع لجراحتين في البنكرياس والوجه بعد اصطدامه العنيف مع العويس خلال مباراة السعودية والأرجنتين.

Shahid