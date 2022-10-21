"الهلال يريد نجم وسط الأهلي وبأي ثمن"

الهلال يخطط لسوق الانتقالات رغم إيقافه عن القيد

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق عن اهتمام الهلال الكبير بنجم وسط الأهلي أليو ديانج.

ديانج ارتبط مرارًا خلال العامين الأخيرين بالانتقال للدوري السعودي، سواء للهلال أو النصر أو الاتحاد، كما تحدثت تقارير إعلامية عن رغبة أندية تركية في التعاقد معه على رأسها جلطة سراي.

الأهلي قاوم كل تلك العروض لعدم وجود البديل المناسب ولرفضه التنازل عن ديانج سوى مقابل العرض المالي المناسب والمقدر حسب المصادر الصحفية المصرية بـ8 ملايين يورو.

الهلال موقوف عن التسجيل في الدوري السعودي بسبب شكوى النصر في قضية محمد كنو، ولكن يبدو أن تراجع أداء ونتائج الفريق في دوري روشن السعودي هذا الموسم دفع الإدارة برئاسة فهد بن نافل للتخطيط مبكرًا لسوق الانتقالات الصيفي القادم.

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عامر أكد خلال تغريدة له على تويتر أن ديانج مطلوب في الهلال بأي سعر، مشيرًا إلى أن بطل الدوري السعودي جاهز لتقديم عرض بقيمة 8-10 ملايين يورو لإقناع الإدارة الأهلاوية بالتخلي عن اللاعب صاحب الـ25 عامًا.

الرئيس السابق للنادي السكندري أوضح في نفس التغريدة أن الأهلي لن يتخلى عن ديانج في ظل عدم وجود بديل مناسب له.

يُشار إلى أن الدوري السعودي متوقف حتى منتصف ديسمبر القادم بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر القادم.

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