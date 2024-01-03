فيديو | لفتة رائعة .. الهلال يرد جميل نجمه السابق دعمًا لعودته للملاعب من جديد

هذا هو الهلال .. كبير دائمًا!

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يقولون "بيئة الهلال" وقد صدقوا، فإن الزعيم لا ينسى نجومه في أوقاتهم الصعبة، لذلك قررت إدارة فهد بن نافل دعم أحدهم، كنوع من رد الجميل بعد قيادته للفريق لتحقيق الكثير من البطولات.

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الحديث هنا عن نواف العابد؛ لاعب وسط الزعيم الأسبق، الذي يخضع لبرنامج إعدادي حاليًا تمهيدًا للعودة للملاعب من جديد، بعدما كان قد أصيب قبل أشهر بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

الإصابة وقعت في فبراير الماضي جراء سقوطه في منزله، ليقرر ناديه وقتها الشباب إسقاط اسمه من القائمة، كي يتمكن من قيد لاعب جديد.

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والليلة، قرر الهلال السماح له بخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي في مقر النادي، كونه لاعبًا حرًا، وتحت إشراف مدرب خاص، في محاولة لتسريع عودته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

العابد بالفعل بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" يمتلك عرضين من التعاون في دوري روشن، والقادسية في دوري يلو للدرجة الأولى.

يذكر أن صاحب الـ33 عامًا بدأ مسيرته في صفوف فرق الشباب بالهلال، قبل أن يرحل عنه في صيف 2020 لينضم للشباب في صفقة انتقال حر، بقرار من إدارة النادي، بعدما حصد 14 بطولة محلية وقارية مع الزعيم.

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