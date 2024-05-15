"لم يكن الهلال يذوق النوم بسبب ما نفعله به!" .. نجم الاتحاد الأسبق يرد على كارثة الـ7 هزائم

الاتحاد عانى كثيرًا من نادي الهلال..

SHAHID

رد أحد النجوم السابقين في نادي الاتحاد السعودي، على الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم، أمام عملاق الرياض الهلال.

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الاتحاد خسر في 7 مباريات متتالية أمام الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي، وفي 5 مسابقات مختلفة؛ هي: "دوري روشن، أبطال آسيا، السوبر، كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة العربية".

وفي هذا السياق.. أكد النجم الجزائري عبدالملك زيايه، مهاجم نادي الاتحاد الأسبق، على أن خسارة العميد أمام الزعيم الهلالي، في 7 مباريات خلال الموسم الحالي، أمر غير مقبول نهائيًا.

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زيايه قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "في 2010 كنا مسيطرين على الهلال، في الرياض وجدة، وسواء في المباريات المحلية أو القارية".

وأشار إلى أنه سجل على الهلال، في 3 مناسبات مختلفة، الأمر الذي علق عليه الأرجنتيني جابرييل كالديرون، المدير الفني لنادي الهلال وقتها؛ قائلًا: "هل جاء زيايه إلى الاتحاد من أجل أن يهزمنا فقط؟!".

وشدد عبدالملك زيايه، على أن الهلال لم يكن يذوق النوم؛ بسبب ما كان يفعله به نادي الاتحاد، داخل أرضية الملعب؛ على حد وصفه.

وعن سبب انهيار مستوى الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي؛ أرجع المهاجم الجزائري السابق ذلك، إلى عدم شعور نجوم الفريق الأول، بـ"الراحة" مع الفرنسي كريم بنزيما، فضلًا عن عدم الاستقرار في الجهاز الفني وعلى المستوى الإداري؛ وهي كلها عوامل أثرت بالسلب على غرفة الملابس.

جدير بالذكر أن زيايه، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الفترة من يناير 2010 إلى يوليو 2012، قبل الانتقال إلى البنزرتي التونسي، ثم العودة إلى الجزائر.

SHAHID