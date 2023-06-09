الهلال يدفع الثمن .. "ليونيل ميسي وافق على الانضمام إلى الزعيم وشرط غريب أفسد الصفقة"

سر خطير وراء فشل صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى نادي الهلال

العالم أجمع يتساءل، كيف للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أن يرفض عرضًا للانتقال إلى نادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو.

ميسي أعلن رفضه الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الصيفي الحالي، دون كشف الأسباب، مفضلًا الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، مقابل مبلغ مالي أقل بكثير.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فارس السبيعي، عن سر خطير، ربما يكون السبب في رفض الأسطورة الأرجنتينية، الانضمام إلى الزعيم الهلالي.

وكتب السبيعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مصادر قوية مُقربة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، تؤكد بأن الأخير وافق على عرض الهلال".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لكن.. كان هناك شرط غريب وضعه المفاوض السعودي، حسب ماذكرته المصادر؛ وهو أن لا يُسمح لميسي، بصرف أموال الصفقة، خارج المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "المفاوض طلب من اللاعب، أن يتم صرف هذه الأموال واستثمارها، داخل المملكة فقط؛ وهو ما رفضه ميسي، وقرر بناءًا على ذلك، الموافقة على عرض نادي إنتر ميامي، والذي لا يتجاوز الـ55 مليون دولار في السنة فقط".

جدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي "المتوقع" مع الفريق الأمريكي؛ سيكون لمدة 3 مواسم، مع بند يسمح للأسطورة الأرجنتينية، الرحيل مجانًا بعد العامين الأولين.