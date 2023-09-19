الهلال يدفع الثمن؟ تسريب "فيديو فاضح" يهدد علاقة نيمار بصديقته

أزمة كبرى للساحر البرازيلي نيمار جونيور بعد شهر من الانتقال إلى الهلال

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"احذروا من التعاقد مع نيمار جونيور".. جملة ترددت كثيرًا في الشارع الرياضي السعودي، أثناء مفاوضات نادي الهلال، مع الساحر البرازيلي، خلال الصيف الحالي.

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نيمار البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى نادي الهلال رسميًا، في الصيف الحالي، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل ما يقرب من 90 مليون يورو تقريبًا.

هذه التحذيرات جاءت بسبب سلوكيات الساحر البرازيلي، خارج الملعب بالأساس، والتي يبدو أنها بدأت تظهر بعد شهرٍ واحد، من انتقاله إلى الزعيم الهلالي.

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ووفقًا لصحيفة "UOL"، قام أحد الصحفيين البرازيليين، بتسريب مقطع فيديو، يزعم أنه لنيمار جونيور، وهو يقضي ليلة كاملة في أحد ملاهي مدينة برشلونة الإسبانية، مع فتاتين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأزمة بدأت قبل 3 أشهر؛ عندما نشر نيمار، رسالة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يعترف فيها بأنه كان مخطئًا في حق صديقته "الحامل" برونا بيانكاردي.

وأوضحت أن الأزمة هدأت خلال الفترة الماضية، قبل أن تنفجر من جديد، في اليومين الماضيين؛ عندما قام الصحفي، بنشر لقطات فيديو لنجم الهلال، مع الفتاتين.

ومن ناحيته.. قال المكتب الإعلامي للساحر البرازيلي لـ"UOL"، إن المشكلة ليست كبيرة؛ خاصة أن الجميع يعلم أن نيمار، خرج مع مجموعة من أصدقائه، على هامش تواجده في مدينة برشلونة، وقتها.

وبخصوص علاقة نيمار مع صديقته.. علق مستشار اللاعب الشخصي: "على حد علمي، فإنهما يتواعدان.. إذا اكتشفت خلاف ذلك، فسأتحدث".

أما والد نيمار جونيور، وهو وكيل أعماله أيضًا، اكتفى بالقول عن علاقة نجله مع برونا بيانكاردي: "هناك علاقة.. ولا أحد له علاقة بها".

وفي نفس السياق.. ألغت برونا، متابعة حسابات نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتاعي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ ما زاد من تكهنات الانفصال المحتمل بين نيمار وصديقته.

social media

social media

جدير بالذكر أن صديقة نيمار، نشرت منذ يومين، منشورًا غامضًا، ثم قامت بحذفه؛ كتبت فيه: "إذا لم تكن مخلصًا لأولئك الذين بجانبك كل يوم، فأنت لست مخلصًا لأي شخص".

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