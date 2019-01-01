الهلال يُخطط لخطف عبدالفتاح آدم عن طريق متعب المفرج

إدارة النادي العاصمي وافقت مبدئياً على الطلب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن استغلال إدارة نادي الهلال طلب إدارة التعاون في ضم أحد لاعبي الزعيم من أجل خطف المهاجم الشاب عبدالفتاح آدم.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فإن نادي التعاون يستهدف التعاقد مع لاعب الزعيم متعب المفرج بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب نهاية فترة إعارته لسكري القصيم.

ولا يتواجد المفرج في تشكيلة الموج الأزرق نظرًا لتواجد عدد كبير من المحترفين في نفس مركز اللاعب الذي يلعب في مركز خط الوسط.

أبرز النجوم التي قد نراها في الدوري السعودي الموسم المُقبل 💫

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التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي العاصمي وافقت مبدئياً على الطلب واشترطت مقايضة اللاعب بعبد الفتاح آدم مهاجم الفريق التعاوني.

ولا يُعد نادي الهلال الوحيد الذي يستهدف التعاقد مع آدم، حيث تفاوض إدارة الاتحاد نظيرتها في التعاون منذ أسابيع من أجل التعاقد مع اللاعب.

أبرز النجوم التي قد نراها في الدوري السعودي الموسم المُقبل

يُذكر أن متعب المفرج قد حصد بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي، فيما نافس آدم على جائزة أفضل لاعب سعودي لذات الموسم.