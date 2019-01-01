الهلال يخاطب لجنة الانضباط من أجل المساواة في عقوبة إدواردو
بلال محمد فيسبوك تويتر
قدم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة محمد بن فيصل، طلباً إلى لجنة الانضباط بإعادة النظر في عقوبة كارلوس إدواردو لاعب الفريق.
وعاقبت اللجنة اللاعب البرازيلي، بعقوبة إيقاف مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء، في مباراة الفريق السابقة الباطن الجولة الماضية.
وطلبت إدارة الهلال، أن يكون هناك مساواة في حالة إدواردو مع الحالات السابقة، الذين خالفوا المادة دون إصدار عقوبات في حقهم.
🗒️- كلاسيكو مرتقب بين #الأهلي و #النصر🔥، إليكم مباريات الجولة العشرين.👇 pic.twitter.com/ja34H6CxOt— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 11, 2019
وأكد الهلال في بيانه الصادر، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الإدارة على حقوق النادي على كافة الأصعدة.
ويستعد الهلال لمواجهة القادسية، اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود.
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ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر السعودي صاحب المركز الثاني.