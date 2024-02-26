الهلال يحطم أسطورة النصر بـ"إنجاز جديد غير مسبوق"

موسم تحطيم الأرقام القياسية..

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لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يحطم الأرقام القياسية، في كل مباراة؛ سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

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الهلال فاز (2-0) على نادي الاتفاق، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبهذا الفوز.. وصل الزعيم الهلالي، إلى الانتصار الرابع عشر على التوالي، في مسابقة الدوري السعودي؛ وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق نظام الاحتراف.

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وكسر الهلال بذلك؛ "الرقم القياسي" السابق المسجل باسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كأكثر فريق حقق فوز متتالي في دوري المحترفين السعودي.

النصر حقق 13 فوزًا متتاليًا في مسابقة دوري المحترفين السعودي، خلال موسم 2013-2014، والذي توّج بلقبه في النهاية.

لكن.. سبق لنادي الهلال أن حقق 14 انتصارًا متتاليًا في مسابقة الدوري، وذلك في موسم 1984-1985؛ قبل دخول الاحتراف للملاعب السعودية.

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