الهلال يحضر عرضًا ثانيًا لبنفيكا من أجل شراء كاريلو

كاريلو من أفضل المحترفين في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الهلال مازال مُصر على شراء عقد البيروفي أندريه كاريلو جناح الفريق من بنفيكا البرتغالي.

وانتشرت تقارير صحفية مؤخرًا حول رغبة الهلال في استمرار كاريلو في صفوف الزعيم في الموسم الجديد بشرائه نهائيًا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية اليوم السبت، أن الهلال يحضر عرضًا جديدًا لبنفيكا لشراء كاريلو بصفة نهائية في الموسم الجديد.

وكانت بعض الصحف قد أكدت على رفض بنفيكا العرض الأول المقدم من إدارة الهلال بضم كاريلو بصفقة نهائية بداية الموسم المقبل.

وقدم كاريلو أداء مميز مع الهلال خلال الفترة الذي انضم لها ويعد من أفضل المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

إقرأ أيضًا - ساسي: الزمالك قادر على تجاوز النجم وأشكر رئيس النادي

ولعب كاريلو مع الهلال في الموسم الحالي بجميع البطولات 25 لقاء وأحرز 4 أهداف وصنع 6 أخرين، وكان مؤثرًا في مشاركته مع الزعيم فنيًا.