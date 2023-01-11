الهلال يحسم موقفه من رحيل رامون دياز

تعرف على موقف مدرب الهلال من الاستمرار مع الزعيم

Shahid

حسم نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، موقفه من استمرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأزرق، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية تراجع مستوى ونتائج فريق نادي الهلال، آخرها التعادل أمام الرائد بهدف لمثله، في الجولة الـ15 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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وأشار برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن، إلى أن نادي الهلال استقر على استمرار مدربه دياز حتى نهاية الموسم الحالي.

وطالب عدد كبير من جماهير نادي الهلال برحيل رامون دياز، بسبب تراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ، بجانب تغييراته في المباريات غير المقنعة.

ويحتل نادي الهلال المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، خلف النصر المتصدر بـ29 نقطة، والشباب صاحب المركز الثاني بـ26 نقطة من 12 مواجهة.

Shahid