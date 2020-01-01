الهلال يحدد موقف المعيوف من المشاركة بنهائي كأس الملك

موقف حارس الهلال الأساسي من نهائي كأس الملك.

حدد نادي الهلال، الموقف النهائي من مشاركة عبد الله المعيوف، في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الهلال يستعد لمواجهة النصر مساء يوم السبت القادم، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عبد الله المعيوف، لن يتمكن من المشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

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كما أكدت الصحيفة على أن موضع الإصابة يستجيب للعلاج، ولن يتم المجازفة بالحارس الأساسي عبد الله المعيوف، والذي يؤدي تدريباته رفقة المعد البدني بمقر النادي.

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المعيوف يواصل التأهيل المكثف بشكل يومي، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، قبل أكثر من 3 أسابيع ماضية.

وغاب المعيوف عن المشاركة مع الهلال في ديربي الرياض أمام النصر، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي، وانتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد.