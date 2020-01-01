الهلال يتلقى صدمة قد تحرمه من جوستافو كويلار

تلقى الجهاز الفني بنادي الهلال أنباء غير سارة بعدما تأكد تأخر اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار عن الوصول إلى الرياض من أجل الانخراط في تدريبات الفريق.

ويستعد نادي الهلال حاليًا لعودة النشاط الرياضي، عقب قرر وزارة الرياضة السعودية، عودة جميع الأنشطة الرياضية في المملكة، وعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن كويلار قد لا يلتحق ببداية تدريبات الهلال، بسبب صعوبة العودة إلى الرياض على خلفية توقف الطيران في كولومبيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المجال الجوي مازال مُغلق في كولومبيا، وأصبحت عودة اللاعب غامضة، وستكون مع عودة فتح المطارات هناك.

وعاد أمس بعض محترفي الهلال من الأجانب إلى الرياض، استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية من أجل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي توقف منذ مارس الماضي؛ بسبب تفشي الوباء.

وتغنى حساب النادي على موقع «تويتر» بعودة لاعبيه؛ حيث نشر صور وصول الفرنسي بافتيمبي جوميس، البرازيلي كارلوس إدواردو، الإيطالي سبيستيان جوفينكو، والكوري هيون سو، بالإضافة إلى أعضاء الطاقم التدريبي المساعد، قادمين على متن طائرة خاصة من البحرين.