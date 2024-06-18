الهلال يتقدم خطوة على النصر والأهلي نحو الصفقة المخلصة لصداع جيسوس!

الصفقة من الممكن أن تتضمن لاعبًا بديلًا

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كشفت تقارير صحفية، عن تقدم الهلال في الصراع مع النصر وأهلي جدة، على ضم أحد لاعبي الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

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وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هناك صراعًا مثيرًا بين الثلاثي الكبير على الفوز بخدمات اللاعب سالم النجدي، لاعب نادي الفتح، بعدما قدم موسمًا مميزًا.

وأوضحت أن سالم النجدي يرتبط بعقد مع الفتح حتى صيف 2026، إلا أن ناديه منفتح على بيعه ويريد تحقيق أكبر استفادة مادية، مع التفكير في تضمين لاعب بديل في الصفقة من الأندية الثلاثة المهتمة بضمه.

وأكدت "الشرق الأوسط"، أن الهلال هو النادي الأكثر جدية في المفاوضات مع الفتح واللاعب، حيث يضع النجدي ضمن أولوياته لسد خانة الظهير الأيسر، بينما يرفض الأهلي والنصر الاستسلام في الصفقة.

ويقاتل الهلال على الصفقة لإنهاء صداع الجبهة اليسرى في رأس البرتغالي خورخي جيسوس في الموسم الماضي، حيث كان يعتمد على ياسر الشهراني في النصف الأول من الموسم، فيما انضم إليه البرازيلي رينان لودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يقدم أداء مقنعًا.

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يذكر أن النجدي شارك مع الفتح في 26 مباراة، خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

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