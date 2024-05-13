الهلال يتفوق على "الأهلي والنصر معًا" .. أكثر الأندية صرفًا في سوق الانتقالات 2023-24

تسريب أرقام صرف الأندية السعودية..

SHAHID

في مفاجأة كبرى.. سرب برنامج "دورينا غير"، أرقام صرف الأندية السعودية، على الصفقات وفسخ عقود اللاعبين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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جماهير الأندية السعودية تتبادل الاتهامات منذ بداية الموسم الحالي، بخصوص الفريق الأكثر حصولًا على دعم مالي؛ لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات.

وفي ظل تبادل الاتهامات.. كشف البرنامج الرياضي الشهير، عن تفوق الهلال بفارق كبير على كافة أندية السعودية، في الصرف على الصفقات وفسخ العقود.

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البرنامج أشار إلى صرف الهلال مبلغ 376 مليون يورو، في الموسم الرياضي الحالي، مقابل 184 مليونًا دفعهم النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة وفسخ عقود بعض لاعبيه؛ وذلك بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا.

أما نادي التصر - وحسب نفس البرنامج -، صرف على التعاقدات وفسخ العقود، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ165 مليون يورو، ليأتي بعده الاتحاد، الذي صرف 124 مليونًا.

وبعيدًا عن هذا الرباعي المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي؛ جاء نادي الاتفاق في "المركز الخامس"، من حيث الصرف على الصفقات، بـ36 مليون يورو.

وشدد برنامج "دورينا غير"، على أن هذه المبالغ ليست من الدعم الحكومي فقط، وإنما بعضها من خزينة النادي؛ مثلما فعل الهلال، الذي صرف بنفسه على بعض الصفقات.

SHAHID