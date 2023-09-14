الهلال يتفاوض مع أسطورة ألمانيا.. اسم كبير في الطريق

اسم كبير قد ينضم إلى نادي الهلال قريبًا

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في مفاجأة كبرى.. يتفاوض مسؤولو الهلال السعودي حاليًا، مع أحد أساطير الكرة الألمانية والعالمية؛ للانضمام إلى النادي، بشكل رسمي.

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الهلال ضم في صيف العام الحالي، العديد من النجوم العالميين الكبار، بما يتناسب مع الثورة الهائلة في القطاع الرياضي السعودي؛ على رأسهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قدّم الزعيم الهلالي، عرضًا إلى الألماني أوليفر كان، للعمل في منصب المدير التنفيذي للنادي.

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وكشفت الصحيفة، عن تواجد كان، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء الخميس؛ وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة الديربي أمام الرياض.

ولم تذكر الصحيفة، أي تفاصيل أخرى، بشأن موقف الأسطورة الألمانية، من العمل في الهلال؛ ولكن المؤشرات تؤكد أنه قد يوافق، خاصة مع حضوره لمقر النادي.

جدير بالذكر أن أوليفر كان، وهو أحد أساطير حراسة المرمى في العالم، لعب أكثر من 600 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني، كما انضم لعضوية مجلس إدارة النادي، في 2019، قبل أن يشغل منصب المدير التنفيذي في الفترة من 2021 إلى مايو 2023.

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