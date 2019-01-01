الهلال يتربع على صدارة تصنيف الأندية العربية والآسيوية

حل خلف نادي بايرن ميونيخ الألماني صاحب المركز الـ14

تصدر نادي الهلال السعودي قائمة الأندية العربية والآسيوية واحتل المركز الخامس عشر عالميًا وفقًا لتصنيف موقع WORLD CLUB RANKING.

نادي الهلال حل خلف نادي بايرن ميونيخ الألماني صاحب المركز الـ14، حيث يمتلك الزعيم في رصيده 10080 نقطة بشكل إجمالي.

وجاء تألق الهلال عربيًا وآسيويًا بفضل تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بمشاركته الأولى.

وتفوق نادي الهلال في التصنيف على أندية عالمية مثل أرسنال الإنجليزي، خيتافي الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، نابولي الإيطالي، لايبزيج الألماني.

ويستعد الهلال لمواجهة مونتيري المكسيكي غد السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

ويتطلع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات خاصة في مركز صانع اللعب وحراسة المرمى، للمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.