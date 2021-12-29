الهلال يُبلغ جارديم بمصيره، ويُفاوض مدربه السابق

يعيش ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال على صفيح ساخن بعد العروض والنتائج الأخيرة المتواضعة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وخاصة الخسارتين المتتاليتين أمام النصر والفتح.

العديد من المصادر تتحدث عن إقالة المدرب البرتغالي حال لم تتوقف تلك النتائج السلبية، وقد أكدت صحيفة تورسيدوريس البرتغالية أن إدارة الفريق السعودي اجتمعت مع المدرب اليوم الأربعاء وأبلغته بأنه لن يكون مع الفريق الموسم القادم.

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الصحيفة أوضحت كذلك أن إدارة فهد بن نافل ليست سعيدًا أبدًا بما يُحقق الهلال في الدوري السعودي تحت قيادة جارديم، ولذا القرار الأقرب هو إقالته في مطلع العام الجديد.

وأضافت أن بطل آسيا وضع بالفعل قائمة من المرشحين لخلافة جارديم، على رأسهم مدربه السابق جورج جيسوس وكذلك البرتغالي أندريه فيلاش بواش.

وكشفت الصحيفة أن بواش يرفض العمل خارج أوروبا رغم تلقيه عروضًا من الخليج والبرازيل، فيما أكدت أن المسؤولين في الهلال أجروا حديثًا مع جيسوس استفسروا خلالها عن موقفه بعد رحيله عن بنفيكا البرتغالي الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المدرب لم يحسم قراره بعد خاصة في ظل تلقيه عرضًا جديًا من أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

يُشار إلى أن جيسوس قاد الهلال خلال موسم 2018-2019 وتُوج معه بالسوبر السعودي، وقد رحل عنه بعد خلافات مع الإدارة لرفضه تجديد عقده لموسم إضافي ولرغبة الإدارة في استمراره حتى نهاية دوري أبطال آسيا على الأقل.