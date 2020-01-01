الهلال يُبلغ اللاعبين الأجانب بموعد العودة إلى الرياض

من المتوقع أن يخضع اللاعبين الأجانب المحترفين بالدوري السعودي لحجر صحي

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي الهلال، عن تخطيط إدارة الزعيم للفترة المُقبلة قبل عودة النشاط الرياضي بشكل كامل في المملكة.

وقالت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الزعيم تنتظر الحصول على كافة التفاصيل والترتيبات من الاتحاد السعودي لكرة القدم الخاصة بعودة اللاعبين الأجانب.

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وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية منتصف يوليو المُقبل تمهيدًا لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن تكون عودة لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم الأجانب، الذين غادروا البلاد، نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لانخراطهم في التدريبات الجماعية.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعبين الأجانب المحترفين بالدوري السعودي لحجر صحي للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا.

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وكان رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي قد أبلغ إدارة النادي في وقت سابق بنيته عودة اللاعبين في بداية يونيو لاستئناف النشاط، إلا أن الأمر تأجل لنهاية الشهر.

يُذكر أن المدير الفني لوشيسكو سيفاضل خلال الفترة المُقبلة بين إقامة معسكر في مدينة الطائف أو الاكتفاء بالتدريبات في النادي.