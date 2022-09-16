الهلال والوحدة: مباشر لحظة بلحظة

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الهلال 0X 0 الوحدة
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الهلال - الوحدة
الجمعة 16 سبتمبر 2022،
الأمير فيصل بن فهد
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45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
36' سيطرة سلبية من الهلال، مع فشل في فك طلاسم دفاع الضيوف.
30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي لازال سيد الموقف.
27' أووووووه أخطر فرص المباراة حتى الآن تمريرة سحرية من فيصل فجر وصلت إلى عبد العزيز نور، الذي سدد تسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم.
24' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.
16' سيطرة هلالية ولكن دون خطورة حقيقية.
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0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل الهلال:
التشكيل| 4-3-3
عبد الله المعيوف
ياسر الشهراني - محمد جحفلي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني
جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندريه كاريلو
سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى إيجالو
📋 تعرّف على قائمة "حامل اللقب" في لقاء "الوحدة" ⚽️💙#الهلال #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/y1lA5SELrc— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 16, 2022
تشكيل الوحدة:
التشكيل| 4-2-3-1
منير محمدي
عبد الإله بخاري - أوسكار دوراتي - ألبرتو بوتيا - نور الرشيدي
فيصل فجر - وليد باخشوين
عبد الكريم يودا - أنسيلمو دي مواريس - عبد العزيز نور
جون دافيد بوجيل
📝| خيارات مدربنا "برونو أكرابوفيتش" لمواجهة الهلال 👇. #دوري_روشن_السعودي#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/t9mJByBWi9— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) September 16, 2022
يدخل الزعيم المباراة وهو بالعلامة الكاملة بحصوله على 9 نقاط من 3 انتصارات له في الموسم الجديد، حيث فاز على الخليج والفيحاء والفتح على التوالي.
أما نادي الوحدة، فقد خسر مباراتيه الأولتين في الموسم الجديد من النصر والرائد على التوالي، ولديه مباراة الجولة الثالثة ضد أبها، سيسعى للفوز بها والعودة للمسار الصحيح.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والوحدة، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
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