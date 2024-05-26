الهلال والنصر والاتحاد والأهلي يُحددون شرطًا قاسيًا للترشح للرئاسة

الانتخابات على الأبواب والشروط ليست سهلة أبدًا

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن شرط قاسٍ حددته أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي للترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات التي ستُقام خلال يونيو القادم.

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كان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على 75% من الأندية الأربعة، وقد عين رؤساء تنفيذيين لإدارة النادي إداريًا وفنيًا، فيما يبقى جزء بسيط من المسؤولية للمؤسسة غير الربحية في النادي والتي سيُفتح باب الترشح لرئاستها مطلع الشهر القادم.

الرياضية أوضحت أن المرشح لمنصب الرئيس في أي نادٍ سيكون مطالبًا بالحصول على أعلى فئة من العضوية الشرفية، أي بدفع أكبر مبلغ للحصول على تلك العضوية، والذي يصل حده الأدنى في النصر، كما أعلن النادي، مثلًا إلى 17 مليونًا و250 ألف ريال سعودي.

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وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن مدة رئاسة أي رئيس لن تتجاوز العام الواحد، فيما كانت سابقًا تصل إلى 4 سنوات كاملة.

يُذكر أن مسلي آل معمر رئيس النصر كان قد استقال من منصبه الشهر الماضي، فيما أعلن أنمار الحائلي رحيله عن الاتحاد ودعمه للمرشح لؤي الناظر.

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