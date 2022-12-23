الهلال والنصر .. هجوم شرس ودفاع مقلق

مباراة مرتقبة في ديربي الرياض

Shahid

لا صوت يعلو هذا الأسبوع فوق صوت قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك يوم الإثنين القادم، خاصة أنها تأتي في لحظة جيدة للفريقين مما يجعلنا نتوقع مباراة قوية ومثيرة وممتعة.

النصر دشن استئناف الدوري بعد توقف كأس العالم بسحق الرائد 4-1 فيما تخطى الهلال اختبار الباطن الصعب 3-1، ويمتلك الفريقان تشكيلًا حاضرًا بجل النجوم خاصة بعد عودة مصابي الزعيم وجاهزيتهم للقاء باستثناء ياسر الشهراني وسلمان الفرج.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

المباريات الكبرى تُلعب على تفاصيل صغيرة، ومن تلك التفاصيل نتحدث اليوم عن قوة هجوم الطرفين، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي.

هجوم شرس .. فرديًا وجماعيًا

النصر هو الأقوى هجومًا في الدوري بـ22 هدفًا فيما الهلال الثالث بـ16، والأول تحديدًا وصل هجومه إلى الذروة في الفعالية مؤخرًا خاصة في ظل تألق نجمه وهداف البطولة تاليسكا، فيما الثاني ورغم المعاناة والغيابات إلا أنه يستطيع خلق الكثير من الفرص كل مباراة وما عابه مؤخرًا فقط اللمسة الأخيرة (الأهداف المتوقعة للفريق 20.36 هدفًا)

رودي جارسيا بدأ يُطبق مؤخرًا أسلوب الضغط والاستحواذ والهجوم من شتى بقاع الملعب وبمختلف الوسائل، فيما يُفضل رامون دياز في المواجهات الكبرى اللدغ بالهجمات المرتدة السريعة.

التمريرات العرضية أحد أهم أسلحة النصر، سواء من اللعب الثابت أو المتحرك، وقد سجل منها 3 أهداف، والمهارات الفردية كذلك لها حضور قوي خاصة في التسديد والمراوغة، فيما في الهلال تبرز الألعاب الجماعية وقوة أوديون إيجالو في اصطياد الفرص وكذلك تمتع جميع لاعبي الوسط تقريبًا بالقدرة على الوصول لمرمى المنافس وأخيرًا وفرة البدلاء ودورهم المؤثر.

المباراة ستكون قوية هجوميًا وثقيلة على دفاع وحارسي مرمى الفريقين، ولكن العامل الحاسم في استغلال كل فريق لأنصاف فرصه لأن ذلك سيكون علامة فارقة في النتيجة.

دفاع مقلق ومهمة صعبة

إن كان الهجوم في أفضل حالاته، فالدفاع ليس كذلك أبدًا، لأن هناك سهولة واضحة في الوصول لمناطق الفريقين الدفاعية، النصر استقبل 4 أهداف والهلال 6 .. قد يبدو رقمًا صغيرًا لكن انتظروا واعلموا أن الاتحاد والشباب لم يقبلا سوى هدفين!

دفاع الهلال سيفتقد لعدد من اللاعبين وهذا يجعله في مأزق صعب، لكن بالتأكيد جاهزية سعود عبد الحميد هي من الأخبار الممتازة، فيما الأمور على خير ما يُرام في النصر لكن تبقى المشكلة أحيانًا في المساحات الناتجة عن الاندفاع للهجوم في الوسط والطرفين، والهلال من الأفضل في استغلال تلك المساحات.

الدفاع عليه مهمة ثقيلة جدًا بمواجهة إيجالو وتاليسكا، لأن كل منهما متحرك جدًا ومهاري وقوي وخطير فرديًا وجماعيًا، لذا سيطرة كل طرف على خصمه من أهم عوامل النجاح ومن المعطيات التي ستلعب دورًا مهمًا في النتيجة.

Shahid