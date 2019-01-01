رفض شكوى النصر ضد جمهور الهلال في الدوري السعودي

لجنة الانضباط رفضت الشكوى

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى النصر ضد جماهير الهلال في مباراة الطرفين الأخيرة في الدوري السعودي.

وكان النصر قد اشتكى من إلقاء جمهور الهلال لقارورات المياه على أحد لاعبي الفريق خلال ديربي الرياض الذي أقيم في 27 أكتوبر الماضي.

عبد الرزاق حمدالله، رومارينيو وأكثر لاعبي الدوري السعودي إضاعة للفرص المحققة

وأعلنت اللجنة قبول الشكوى من الناحية الشكلية ورفضها من الناحية الموضوعية لعدم ثبوت المخالفة، كما قررت مصادرة رسوم الشكوى، موضحة أن القرار قابل للاستئناف وفق المادة 30 من اللائحة.

وكانت المباراة التي لُعبت لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهت بانتصار النصر بهدفين مقابل هدف واحد للهلال، وقد سجل كارلوس إدواردو أولًا للفريق الأزرق لكن حامل لقب الدوري السعودي قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بهدفي عبد الرزاق حمدالله.

يُشار لأن الهلال والنصر يتصدران جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة لكل منهما، ويُطاردهما الأهلي والفيصلي بـ17 نقطة.