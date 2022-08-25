الهلال والخليج: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الهلال والخليج في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023، والمقامة في استاد الأمير محمد بن فهد

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الخليج 0X0 الهلال

مباشر لحظة بلحظة

Goal Ar

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال- الخليج الخميس 25 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP استاد الأمير محمد بن فهد

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Shahid

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد

جوستافو كويلار - ماثيوس بيريرا - أندريه كاريلو

سالم الدوسري - إوديون إيجالو - موسى ماريجا

تشكيل الخليج:

التشكيل| 4-2-3-1

دوجلاس فريدريك

حسين النويقي - جمال بالعمري - عبد الله الحربي - عبد الله الشنقيطي

حازم الزهراني - أندريه بوكو

لوكاس سوزا - محمد السهلي - أيمن الحجيلي

صالح آل عباس

الهلال سيهدف لبداية مشواره في الدوري هذا الموسم، بالخروج بنقاط المباراة كاملة، لبداية حملته في الحفاظ على لقبه، في موسم يتوقع له الجميع أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

على الجانب الآخر الخليج، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، سيريد اسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الخليج والهلال، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على استاد الأمير محمد بن فهد.