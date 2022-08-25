الهلال والخليج: مباشر لحظة بلحظة

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الخليج 0X0 الهلال
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الهلال- الخليج
الخميس 25 أغسطس 2022،
استاد الأمير محمد بن فهد
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الهلال يبدأ اليوم مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الخليج— SHAHID (@ShahidVOD) August 25, 2022
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تشكيل الهلال:
التشكيل| 4-3-3
عبد الله المعيوف
ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد
جوستافو كويلار - ماثيوس بيريرا - أندريه كاريلو
سالم الدوسري - إوديون إيجالو - موسى ماريجا
📋هُنـا قائمة "حامل اللقب" في الظهور الأول بطقم "الفخر" 💙#الهلال #الخليج_الهلال pic.twitter.com/wwplBRL3Zl— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 25, 2022
تشكيل الخليج:
التشكيل| 4-2-3-1
دوجلاس فريدريك
حسين النويقي - جمال بالعمري - عبد الله الحربي - عبد الله الشنقيطي
حازم الزهراني - أندريه بوكو
لوكاس سوزا - محمد السهلي - أيمن الحجيلي
صالح آل عباس
📋| قائمة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل لمواجهة #الخليج_الهلال #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/VmbCPui0PU— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) August 25, 2022
الهلال سيهدف لبداية مشواره في الدوري هذا الموسم، بالخروج بنقاط المباراة كاملة، لبداية حملته في الحفاظ على لقبه، في موسم يتوقع له الجميع أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.
على الجانب الآخر الخليج، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، سيريد اسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الخليج والهلال، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على استاد الأمير محمد بن فهد.
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