الهلال والحزم: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والحزم في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام بملعب نادي الحزم..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الحزم 1 × 1 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة المثيرة بالتعادل بهدف لكل فريق، شكرًا وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

100' مالك عسلة يتصدى لركلة الجزاء من جوميس!!!!

96' ركلة جزاااااء للهلال!

90' ست دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

88' الشهري كاد أن يضع الهدف الثاني للهلال، عرضية حوّلها رأسية مثالية ولكنها أتت بجوار المرمى بأمتار.

85' لا جديد يذكر، الهلال يستحوذ على الكرة ولكن فعليًا من دون خطورة على المرمى.

72' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! موحا يحول ركلة الجزاء إلى الشباك ويتعادل للحزم

71' على عكس سير المباراة حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للحزم تؤكدها تقنية الفيديو بعد لمسة يد على موسى ماريجا.

65' استحواذ مطلق للهلال ومحاولات واهية على الممرى لزيادة الفارق، الحزم حتى الآن لم يظهر في مناطق الهلال.

56' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول.. جوميس يحرز هدف المقدمة بعد عرضية من سلمان الفرج ثم تمريرة من ناصر الدوسري إلى جوميس الذي وضعها على الطائر في الشباك.

48' حكم المباراة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو يؤكد عدم وجود ركلة جزاء بعد عرقلة ماريجا داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني الآن.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، استراحة ونواصل.

43' لا يعقل! فرصة هدف التقدم للهلال تضيع مرة أخرى من تسديدة صاروخية لموسى ماريجا ارتطمت في العارضة.

40' الحزم يرد بتسديدة قوية من لوبيس لكنها غالطت المرمى.

34' مرتدة مثالية للهلال وشبه انفراد لموسى ماريجا الذي سدد كرة أرضية قوية لكن حارس الحزم تصدى لها. مباراة مثيرة للغاية.

34' الحزم كاد يعاقب الهلال بعد خطأ دفاعي سددها مهاجم الحزم بقوة من داخل منطقة الجزاء ولسوء حظه أتت فوق المرمى بأمتار.

28' فرصة خطيرة للهلال عبر فييتو بعد تسديدة قوية جدًا من على حدود منطقة الجزاء لكنها أتت فوق المرمى.

20' سيطرة من الهلال شبه مطلقة ولكن حتى الآن بدون خطورة، الموج الأزرق هو الأقرب للتسجيل.

10' الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء واستئناف المباراة الآن بصورة عادية.

8' الحكم يراجع الحالة حاليًا عبر تقنية الفيديو.

7' عرضية أرضية جديدة من ماريجا ولكن هذه المرة لفييتو الذي سددها وارتطمت في مدافع الحزم وسط مطالبات للهلال بركلة جزاء.

4' ماذا أهدرت يا جوميس؟ عرضية أرضية من موسى ماريجا له على حدود منطقة الستة أمتار لكن الفرنسي سددها بغرابة خارج المرمى!

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الهلال

تشكيل الحزم

الحزم بدوره كسر سلسلة من الهزائم هذا الموسم بالفوز في آخر مبارياته على أبها، ويأتي في المركز الحادي عشر بنظير خمس نقاط من 5 مباريات.

واقتنص الهلال نقطة من الشباب في مباراة الجولة السادسة في ظل غيابات كثيرة بتشكيلة المدرب ليوناردو جارديم، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن الاتحاد الذي لم يلعب مباراته السادسة حتى الآن.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والحزم في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.