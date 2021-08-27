الهلال والباطن: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد الباطن في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الهلال 0 × 0 الباطن

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الباطن الجمعة 27 أغسطس 2021،

19 محرم 1443 شاهد VIP استاد الملك فهد

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مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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97' نهاية الشوط الثاني والمباراة..

95' ثنائية بين بيريرا والشهري تضع الأول في مواجهة الحارس، فيرسل تسديدة أرضية يمسكها كامبانيا.

95' يا رباااااااااااااااااه ماذا أضعت يا بيريرا؟

93' بيريراااااااا ينفذ ركلة حرة بعيدة بتسديدة قوية يمسكها كامبانيا على مرتين.

91' عرضية للهلال من اليمين يحولها الشهري للمرمى، وكامبانيا يمسك بالكرة.

88' حسين العيسى يدخل بدلاً من محمد رايحي.

88' فييييتوووووووووووو يستلم كرة ببراعة من بيريرا ويرسل تسديدة تمر إلى خارج الملعب بقرب العارضة.

86' عرضية هلالية من اليمين تمر إلى الشهراني الذي يقابلها بعرضية رأسية من يسار منطقة الجزاء تمر من على رأس الشهري.

85' دخول عبد الله الحمدان وفييتو بدلاً من سالم الدوسري وجوميس

84' الباطن يظهر أخيرًا بكرة أمامية ينطلق لها أبريو إلى منطقة الجزاء ويقابلها بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

81' البريك يرسل عرضية من اليمين تتجه للمرمى مباشرةً، لكنها تمر إلى ضربة مرمى.

80' عبد العزيز دمدم يدخل بدلاً من يوسف الشمراني.

79' سالم الدوسري يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية ارضية يبعدها الدفاع.

76' سالم الدوسري يتلاعب بدفاع الباطن ويدخل منطقة الجزاء حيث يعترضه أنطونيو ويسقط سالم، والحكم يقول لا شيء.

69' صالح الشهري يدخل بدلاً من ماريجا.

68' خطأ للهلال من اليسار نفذه الفرج بعرضية قابلها جوميس بتسديدة ارتطمت بالعارضة.

68' العاااااااارضة تحرم الهلال من هدف محقق!

66' الحكم يوقف اللعب ويتحدث مع غرفة الفيديو ثم يشير لاستمراره دون احتساب أي شيء.

65' عرضية من اليمين عن طريق البريك تمر من الشهراني الذي ينطلق للحكم ويطالب بركلة جزاء للمس الكرة يد اليامي.

63' عرضية هلالية من اليمين قابلها جوميس بتسديدة تصطدم بالشباك من الخارج.

61' أفري أكواه يخرج ويدخل بدلاً منه محمد القرني.

60' بيريرا ينطلق بالكرة في اليمين ثم يدخل منطقة الجزاء ويمررها لماريجا الذي يرسل تسديدة تمر إلى خارج الملعب.

59' دخول ياسر الشهراني وماتيوس بيريرا بدلاً من كاريو وناصر الدوسري.

58' سلماااااااااان يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر بسلام من على مرمى كامبانيا.

57' الحكم يشير لاستمرار اللعب ولا يحتسب ركلة جزاء.

55' مطالبة بركلة جزاااااااء للهلال بعد اصطدام الكرة بيد أنطونيو في تداخل مع ماريجا، والحكم يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو.

50' لا جديد يذكر ولا قديم يعاد.. ضغط من الهلال وتراجع من الباطن منذ بداية الشوط.

46' بداية الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول...

رأسية خطيرة من غوميز تعتلي مرمى الباطن #الهلال_الباطن #قنوات_SSC pic.twitter.com/j8McwgIkT9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2021

46' ياربااااااااااااااااه! ناصر الدوسري يرسل عرضية من اليسار يقابلها جوميس برأسية تمر إلى ضربة مرمى.

43' الهلال يعاود الضغط على الباطن الذي يتراجع بدوره.

41' زكريا ينطلق بالكرة في اليمين في مرتدة للباطن ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

34' خطيييييييرة للهلال بتسديدة من ماريجا من يسار منطقة الجزاء، ومارتن كامبانيا في الموعد.

31' الدوسري يرسل عرضية من اليسار تمر من الجميع.

30' البريك ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

29' لاعبو الباطن يتبادلون الكرة للمرة الأولى في المباراة.

26' كارييييييوووووووووو يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تصل سهلة ليد الحارس كامبانيا.

21' كرة أمامية هلالية تصل إلى ماريجا على يمين منطقة الجزاء، حيث يقابله أنطونيو وتبتعد الكرة لضربة مرمى.

20' تمريرات هلالية بطول وعرض الملعب وتراجع من الباطن.

15' كاريو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تمر من الجميع إلى ضربة مرمى.

11’ ركنية للهلال من اليسار ينفذه الدوسري بعرضية يبعدها الدفاع.

3’ ماريجا يمرر كرة لجوميس الذي يرسل تسديدة من منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

تسديدة غوميز تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الباطن #الهلال_الباطن #قنوات_SSC pic.twitter.com/4jbpY0LBh7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2021

1’ بداية المباراة...

دقائق وتنطلق صافرة بداية المباراة!

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - سلمان الفرج

سالم الدوسري - موسى ماريجا - أندريه كاريو

بافيتمبي جوميس

تشكيل الباطن

يبدأ المدرب لالاتوفيتش بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مارتن كامبانيا

محمد ناجي - ريناتو شافيز - ماوريسيو أنطونيو - مسعود الربيعي

زكريا سامي - فري أكوا

يوسف المزيريب - يوسف الجبلي - محمد رايحي

فابيو أبريو

📸| صور من عمليات الإحماء للاعبين pic.twitter.com/jtERcWg7eI — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) August 27, 2021

بينما سيعمل الباطن على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم، خاصة أنه يدخل المباراة منتشيًا بفوزه الأخير على حساب أبها، لضمان بداية الموسم بشكل جيد.

الزعيم بدأ الموسم بشكل قوي، واستطاع الفوز في أول مباراتين له بالوقت القاتل، على حساب الطائي ثم التعاون، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للتربع على عرش الصدارة، ليحافظ على لقبه.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والباطن في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.