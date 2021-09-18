الهلال والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022..

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الهلال 3 × 2 الاتفاق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الاتفاق السبت 18 سبتمبر 2021،

18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP ملعب الأمير فيصل بن فهد

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مباريات اليوم السبت في الجولة الخامسة من

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال أمام الاتفاق

الحزم أمام أبها

النصر أمام الاتحاد

في بث مباشر #ShahidVIP #الرياضة_على_شاهد_وGOBX https://t.co/oMCXGsNZXP pic.twitter.com/ousBOzNkBx — SHAHID (@ShahidVOD) September 18, 2021

96' نهاية الشوط الثاني والمباراة..

94' اندفاع اتفاقي وتراجع هلالي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

91' فييتو يرسل عرضية من يسار منطقة الجزاء للتحيفان الذي يحولها برأسه للشهري، فيروض الأخير الكرة ويدور بها ويرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

90' دخول جحفلي بدلاً من بيريرا الذي يتحصل على بطاقة صفراء لتعمده إضاعة الوقت، ودخول التحيفان بدلاً من ماريجا.

86' أيوب العبدلاوي يدخل بدلاً من هوساوي.

84' أزارو مرر كرة في يمين منطقة الجزاء لكيش الذي أرسل عرضية قابلها سليتي برأسية للداخل من القائم الثاني، وصلت لهوساوي الذي أرسل الكرة للشباك.

84' الثاااااااااااااااني للاتفاق عن طريق سنوسي هوساوي.

82' الهلال يواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتراجع تام للاتفاق.

77' خروج سالم الدوسري بعد تلقيه العلاج اللازم ودخول فييتو.

74' دخول الشهري وكنو بدلاً من جوميس وكويار.

74' تدخل قوي من الربيعي على سالم الدوسري يتحصل بعده على بطاقة صفراء.

72' دخول سعد الخيري وإبراهيم محنشي بدلاً من علي هزازي وهزاع الهزاع

69' سليتي مر من العليان على يسار منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية مررها أزارو برأسه من يمين المنطقة للهزاع الذي أرسل الكرة بصدره تابعها جانج ودخل بها إلى المرمى.

69' جوووووووووووووووووووول أول للاتفاق عن طريق هزاع الهزاع..

66' نعيم سليتي يدخل بدلاً من عبد الله السالم

65' ناصر الدوسري يرسل تسديدة تمر عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

61' سالم انطلق بالكرة في غفلة من دفاع الاتفاق ودخل منطقة الجزاء منفردًا بمبولحي، ففضل التمرير لجوميس بدلاً من التسديد فأودع الفرنسي الكرة في المرمى.

61' الثااااااااااااااااالث للهلال عن طريق جوميس.

58' ماريجااااااااااا يهرب بالكرة في اليمين ويرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع من على قدم سالم الدوسري.

56' سالم مرر كرة من اليسار لبيريرا الذي قابلها بتمريرة ساقطة وضعت جوميس في مواجهة مبولحي، فأرسل تسديدة سكنت الشباك.

56' الثاااااااااااااااني للهلال عن طريق جوميس.

53' السيطرة هلالية في هذه الأثناء..

52' الهلال يكسر الحصار والكرة تصل للعليان الذي يرسل عرضية من اليمين يبعدها مبولحي.

50' بداية هادئة للشوط الثاني، والاتفاق هو المسيطر حتى اآن.

46' بداية الشوط الثاني..

48' نهاية الشوط الأول..

47' القصف الهلال مستمر، والكرة تصل للشهراني الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها دفاع الاتفاق.

46' ماريجا ينطلق في اليمين من جديد ويرسل عرضية كالعادة تمر بعيدة عن الجميع.

44' العلياااااااااااااان يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء يبعدها مبولحي.

43' ماريجا ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

42' البليهي يعود سريعًا..

41' البليهي يغادر أرضية الملعب بعد تعرضه للإصابة.

35' الاتفاق يحاصر الهلال الذي يتراجع بدوره.

28' تصوييييييييييييييييبة من ناصر الدوسري في متابعة لركنية للهلال من اليسار، ومبولحي يتألق ويبعد الكرة.

24' ناصر الدوسري أرسل تمريرة وضعت ماريجا في مواجهة مبولحي الذي خرج من مرماه، فأرسل المالي تسديدة أرضية سكنت الشباك.

24' جووووووووووووووووول أول للهلال عن طريق ماريجا.

22' خطييييييرة للهلال بعرضية من خطأ من اليسار يبعدها الدفاع، فتجد الكرة قدم ناصر الدوسري الذي يرسل تسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

20' حصار هلالي على الاتفاق في هذه الأثناء

18' ماريجا أرسل بيني رائعة وضعت جوميس في مواجهة المرمى، فقابل الفرنسي الكرة بتسديدة أرضية مرت من على يمين مبولحي وارتطمت بالقائم.

18' يا ربااااااااااااااااااااااه! القائم الأيمن لمبولحي يحرم جوميس من هدف الهلال الأول.

14' سااااااااااالم يتوغل بالكرة في منطقة الجزاء ويتلاعب بالدفاع ثم يرسل تسديدة يسارية تخرج إلى ضربة مرمى.

13' عرضية من رااااااائعة من اليمين عن طريق ماريجا يبعدها مبولحي.

8' سعيد المولد يرسل عرضية من اليمين يخرج بها المعيوف هذه المرة ويمسك الكرة.

7' جوميس يستلم كرة في يمين منطقة الجزاء ثم يدور بها ويرسل تسديدة تصطدم بالشباك من الخارج.

2' خطييييييييييرة للاتفاق بعرضية من عبد الله السالم تخادع المعيوف وترتطم بالعارضة، ثم يبعد جانج الكرة للركنية.

1' بداية المباراة...

تشكيل الهلال

يعتمد المدرب ليوناردو جارديم على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

علي المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - مد الله العليان

ناصر الدوسري - جوستافو كويار

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

بافيتمبي جوميس

البدلاء: عبد الله الجدعاني - خليفة الدوسري - متعب المفرج - محمد كنو - لوسيانو فييتو - عبد الله الحمدان - محمد جحفلي - حمد اليامي - صالح الشهري.

📋 تعرّف على قائمة "حامل اللقب" في مواجهة الاتفاق ⚽️💙 #الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/z8pBLamukt — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 18, 2021

تشكيل الاتفاق

يبدأ المدرب خالد العطوي بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

رايس مبولحي

سنوسي هوساوي - عبد الله الخطيب - سعيد الربيعي - سعيد المولد

فيليب كيش - علي هزازي - سوزا

عبد الله السالم - وليد أزارو - هزاع الهزاع

البدلاء: محمد الحايطي - سعد خيري - فهد الدوسري - حسن السليس - سعد السلولي - نعيم سليتي - أيوب عبد اللاوي - حامد الغامدي - إبراهيم محنشي.

لم يخسر نادي الاتفاق منذ بداية الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكنه لم يفز إلا في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث، ليمتلك بذلك 6 نقاط.

سيدخل الزعيم المباراة وهو منتشٍ بالفوز على نادي استقلال الإيراني وصعوده لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، أما آخر مبارياته في الدوري فكانت ضد الباطن وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليمتلك بذلك 7 نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الهلال والاتفاق ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.