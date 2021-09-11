الهلال والاتحاد يعملان على صفقة تبادلية ضخمة في يناير

صفقة مفاجئة جدًا

لم يكد سوق الانتقالات الصيفي يُغلق أبوابه إلا وبدأ الحديث في الإعلام عن تحركات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

الإعلامي البارز عبد العزيز المريسل كشف النقاب عن وجود نوايا لدى ناديي الهلال والاتحاد لإبرام صفقة تبادلية ضخمة خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد عملهما الممتاز في سوق الانتقالات الصيفي.

من هما طرفا الصفقة التبادلية بين الهلال والاتحاد؟

المريسل أوضح خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أن هناك نية لدى الهلال والاتحاد لإبرام صفقة تبادلية ضخمة تتضمن حصول الأول على الجناح فهد المولد مقابل تخليه عن ظهيره الأيمن محمد البريك للعميد.

المولد كان قد تقدم بطلب لدى إدارة العميد للرحيل قبل غلق الميركاتو الصيفي، وذلك لعدم قدرته تحمل الضغوطات الجماهيرية والانتقادات الموجهة له لأدائه مع الفريق، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية وإهدار اللاعب لركلة جزاء ترجيحية.

صاحب الـ26 عامًا مرتبط بالاتحاد بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والأمر ذاته ينطبق على عقد البريك مع الهلال، وقد ارتبط مرارًا خلال العامين الماضيين بالانتقال إلى النصر.

تخلي الهلال عن البريك وانتقاله للاتحاد ... خارج حدود المنطق!

المريسل أطلق العديد من الأخبار الحصرية خلال سوق الانتقالات الصيفي، وجُلها لم يتحول إلى حقائق، مثل مفاوضات الهلال مع المدافع الكولومبي جيسون مورييو واقترابه من ضمه، وسعي الهلال لضم حارس مرمى أجنبي.

انتقال فهد المولد إلى الهلال وارد جدًا، خاصة مع الصعوبات التي يُعاني منها اللاعب لاستعادة مستواه في الاتحاد وتدهور علاقته مع الجماهير، وقد يُستغل من جانب إدارة أنمار الحائلي لإتمام صفقة تبادلية مع أحد الأندية.

الأمر غير المنطقي هو تخلي الهلال عن مدافعه الدولي محمد البريك والمصنف من جانب الكثيرين بأنه أفضل ظهير أيمن في الدوري السعودي منذ سنوات، خاصة أنه مازال في عامه الـ28 وعلاقته مع النادي والجماهير أكثر من رائعة.

الهلال إن تخلى عن البريك سيجد صعوبات كبيرة جدًا في تعويضه، وقد يضطر لضم لاعب أجنبي في تلك الخانة، بجانب أن انتقال اللاعب للاتحاد كذلك بعيد عن المنطق لتواجد الصاعد بقوة الصاروخ "سعود عبد الحميد" واقترابه من تجديد عقده.

ربما حالة واحدة فقط تسمح بإتمام تلك الصفقة وهي حصول الهلال على توقيع عبد الحميد في صفقة انتقال حر استغلالًا لنهاية عقده مع الاتحاد، ولكن الأمر مستبعد جدًا في ظل الحديث عن توصل صاحب الـ22 عامًا لاتفاق مع إدارة الحائلي على تجديد العقد.

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