أسطورة البرازيل يقلق الهلال .. "نيمار معرض لانتكاسة خطيرة وقمت بخطوة أولى لنقله إلى هذا الفريق!"

مستقبل نيمار "غامض" مع الهلال..

أعرب زيكو، أسطورة منتخب البرازيل والفريق المحلي فلامنجو، عن أعجابه الشديد بمواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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نيمار يتعافى حاليًا من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، التي تعرض لها في شهر أكتوبر من عام 2023، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل ضد أوروجواي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026؛ حيث بدأ التدرب "جزئيًا" مع زملائه في الفريق الهلالي.

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وفي هذا السياق.. قال زيكو في تصريحات مع قناة "Goat": "أنا أحب نيمار حقًا.. إنه رجل منحه الله (أسلوبًا رائعًا) في اللعب، أتمنى أن يتعافى من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها".

واعترف الأسطورة البرازيلية أن نجم الهلال، قد لا يستطيع العودة للعب بـ"نفس الأسلوب السابق" بعد الإصابة، محذرًا إياه بضرورة تغيير طريقته، حتى لا يتعرض لانتكاسة خطيرة.

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد زيكو على ثقته في عودة نيمار إلى المنتخب البرازيلي، بعد الشفاء من الإصابة، وقيادة كتيبة السامبا في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، على أراضيها.

ومن ناحية أخرى.. لم يخف زيكو رغبته القوية في انضمام نيمار جونيور، إلى نادي فلامنجو البرازيلي؛ قائلًا: "لقد قمت أنا بالخطوة الأولى؛ من خلال دعوته للعب في مباراة كل النجوم سابقًا، وسط جماهير الفريق".

واختتم زيكو تصريحاته، بالإشارة إلى أنه جعل نيمار يتعرف على أجواء نادي فلامنجو، وأن يكون على تواصل دائم مع جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن اسم نيمار البالغ من العمر 32 سنة، ارتبط بالانتقال إلى فلامنجو أو العودة إلى سانتوس البرازيلي أو برشلونة الإسباني؛ بعد نهاية عقده مع الهلال في صيف 2025.