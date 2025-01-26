صداع في الهلال .. خبير قانوني يوضح الموقف بعد جدل احتمالية فسخ نيمار لعقده وتوريط السعودية

هل يحق للبرازيلي فسخ عقده مع الهلال؟

طالما ظل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور في الهلال، فيبدو أن الجدل لن ينتهي حوله، فهذه عادته بشكل عام منذ فترته مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، لكن الجدل هذه المرة مختلف..

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البرازيلي كان قد انضم للزعيم في صيف 2023 قادمًا من باريس بعد فترة صعبة عاشها مع الأخير، تعرض بها للكثير من الانتقادات سواء لمستواه أو لعدم تحقيق دوري أبطال أوروبا كما كان مخططًا عند التعاقد معه وهو الهدف الذي تم تعزيزه بالتعاقد بعد ذلك مع ليونيل ميسي، ولكن لم يتحقق في الأخير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحاليًا نيمار يتعرض للانتقادات أيضًا في ظل مشاركته في سبع مباريات فقط مع الهلال منذ التعاقد معه في ظل ملاحقة الإصابات له، ورفض مدربه جورج جيسوس إعادته للقائمة المحلية للفريق والاكتفاء بالاستعانة به في النخبة الآسيوية فقط بعدما استبعده من القائمة في يناير 2024 على خلفية إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وقتها.

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ذلك القرار واقتصار دور نجم بحجم نيمار على المشاركات القارية أثار الكثير من الجدل، خاصةً بعدما أكدت المصادر رفض الهلال بقائه في الفريق من الأساس إلا أنه يتعنت ويرفض الرحيل في يناير الجاري إلا بالحصول على قيمة عقده بالكامل وهو ما يرفضه المسؤولون السعوديون.

كل ذلك الجدل، أظهر على الساحة سؤال: "هل يتجه نيمار لفسخ عقده مع الهلال لعدم قيده في الدوري المحلي رغم شفائه من الإصابات؟!"..

الخبير القانوني أحمد الشيخي عبر برنامج "برا 18"، أوضح أنه لا يوجد قانون واضح يحكم مثل تلك الحالات، إذ تختلف قضية كل لاعب عن غيره بحسب وضع ناديه ووضعه به.

لكنه في الوقت نفسه، أكد أن قياسيًا على حالة نيمار، فإن التقارير الطبية له وتقارير الأداء كذلك وبيانات أجهزة الـ"GPS" تلعب دورًا في قرار رفض الهلال لقيده محليًا.

وأكد الشيخي أنه لا مخرج للبرازيلي للرحيل عن الهلال في يناير الجاري إلا بالتفاوض، وليس فسخ العقد من طرف واحد ومن ثم الرحيل مجانًا وطلب تعويض.