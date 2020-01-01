فيديو | بعد 333 يومًا من الغياب .. نواف العابد يعود للتسجيل بهدف رائع

لاعب الوسط انتقل هذا الموسم من الهلال إلى الشباب

أستعاد نواف العابد نجم نادي الشباب الجديد ذاكرة إحراز الأهداف بعد 333 يومًا من الغياب، وقد فعل ذلك بطريقة رائعة.

نجم الوسط السعودي كان قد غادر الهلال بعد مسيرة طويلة ذهبية بدأت من قطاع الناشئين وانتهت بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وقد ارتدى قميص الشباب هذا الموسم بعدما وقع له عقدًا يمتد لثلاث سنوات.

العابد قدم مستوى ممتاز خلال المباريات السابقة مع الليوث، وقد توج أداءه القوي خلال مباراة اليوم أمام ضمك ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بإحراز هدف التعادل بتسديدة رائعة خلال الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بانتصار الشباب 2-1.

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ضمك كان قد تقدم في اللقاء بهدف إبراهيم الشنيحي عند الدقيقة الـ33 لكن العابد أطلق تسديدة صاروخية متقنة بعد عدة دقائق لم يستطع مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك التصدي لها ليُعيد اللقاء إلى نقطة الصفر.

صاحب الـ30 عامًا كاد أن يُسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة أخرى ممتازة من كرة ثابتة لكن زغبة تصدى لها بامتياز تلك المرة.

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الشباب استطاع إحراز هدف الفوز الحاسم خلال الشوط الثاني من اللقاء بواسطة تركي العمار، وقد بدأ العابد الهجمة بتمريرة جيدة إلى عبد الله الحمدان صاحب التمريرة الحاسمة.

يُشار إلى أن آخر أهداف نواف العابد كان في مباراة انتصار الهلال على العدالة 7-0 يوم 30 ديسمبر 2019 ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2019-2020.

شاهد الهدف الرائع للعابد أدناه ...