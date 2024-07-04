إبراهيموفيتش يحسمها رسميًا .. حقيقة انتقال نجم ميلان إلى بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي

الكلمة الأخيرة في مستقبل نجم ميلان..

حسم الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار ميلان الإيطالي، "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، المطلوب من عديد الأندية حول العالم.

إبراهيموفيتش مثّل ميلان في "فترتين"؛ من 2010 إلى 2012، ثم من يناير 2020 إلى صيف 2023، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيًا، ويتولى منصب المستشار الفني للفريق الإيطالي العملاق.

وأعلن إبراهيموفيتش، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، استمرار الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز مع نادي ميلان، خلال الموسم الرياضي القادم.

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وقال الأسطورة السويدية: "ثيو سيكون لاعبنا الأساسي في الموسم القادم، وأليكس خيمينيز بديله"، معربًا عن ثقته في الأخير، من أجل تقديم الإضافة الفنية إلى الفريق الأول لكرة القدم.

ونفى زلاتان إبراهيموفيتش، وجود أي مفاوضات "ملموسة" بين الظهير الفرنسي ونادي بايرن ميونخ الألماني، مكذبًا أيضًا الشائعات التي ربطت بين اللاعب والعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أنه بجانب السيتي والبايرن؛ ارتبط اسم ثيو بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد والهلال السعودي أيضًا، خلال صيف العام الحالي.