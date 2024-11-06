"بسبب 140 ثانية وتصرف الدوسري!" .. الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال

الهلال يبدع محليًا وقاريًا تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس..

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة من "العقوبات" ضد نادي الهلال السعودي؛ على خلفية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025.

الهلال يتصدر جدول ترتيب "منطقة الغرب"، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات "العلامة الكاملة"، وبفارق الأهداف فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي "الوصيف".

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة الانضباط بالاتحاد القاري للعبة، غرمت الزعيم الهلالي مبلغًا إجماليًا يُقدر بـ"25 ألفًا و500 دولار".

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بالعبيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن "الانضباط" عاقبت الهلال؛ بسبب التأخر في الخروج من غرفة الملابس، لمدة دقيقتين و20 ثانية - 140 ثانية إجمالًا -، خلال مواجهة الريان القطري، يوم 17 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز الزعيم (3-1).

أيضًا.. عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق "الهلال"؛ بسبب عدم حضور ناصر الدوسري، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، لأحد اللقاءات الإعلامية؛ بواقع 10 آلاف دولار ضد اللاعب و12 ألفًا و500 دولار على النادي نفسه.

جدير بالذكر أن الهلال سيحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، يوم 26 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي.