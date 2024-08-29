"إصابة ثنائي الهلال!" .. الكشف عن كذبة صربية لتبرير الانقلاب الخطير على المدرب

جدل كبير بسبب ثنائي نادي الهلال..

فجّر دراجان ستايكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بـ"استبعاد" المهاجم أليكساندر ميتروفيتش ومتوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ثنائي نادي الهلال السعودي، من قائمة الفريق الوطني، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

صربيا تخوض مباراتين في فترة التوقف الدولي القادمة، أمام إسبانيا والدنمارك، يومي 5 و8 سبتمبر 2024 على التوالي، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ستايكوفيتش برر في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، "استبعاد" ثنائي الهلال من قائمة منتخب صربيا، في فترة التوقف القادمة؛ بأنهما يعانيان من الإصابة، وليس جاهزين بنسبة 100%.

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وعن ذلك يقول مدرب منتخب صربيا: "سافيتش يلعب بمسكنات لـ(آلام الظهر) مع الهلال، بينما خاض ميتروفيتش العديد من المباريات مع فريقه؛ وهو مصاب الآن".

ومن ناحيتها.. كذّبت صحيفة "informer" الصربية، المدير الفني دراجان ستايكوفيتش، مؤكدة على أن ميتروفيتش وسافيتش لا يعانيان من أي إصابة، وشاركا في مباراة الهلال وضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، مساء أمس الأربعاء، بشكل طبيعي.

الصحيفة أعلنت أن ثنائي الهلال وعدد من اللاعبين الآخرين، يرفضون اللعب مع صربيا، تحت قيادة ستايكوفيتش؛ حيث اشترطا رحيله من أجل العودة لتمثيل المنتخب الوطني مجددًا.

وأشارت إلى أن الخلافات بين أليكساندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وصلت إلى أقصى درجاتها، خلال بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها.