"الهلال ممثل الوطن .. كيف تفعلون به هذا قبل مونديال الأندية؟"

الهلال يستعد للعب في كأس العالم للأندية

Shahid

وجه الناقد الرياضي خالد العقيلي انتقادًا شديد اللهجة لجدولة مباريات الهلال المحلية قبل سفره إلى المغرب للعب في كأس العالم للأندية 2022.

الهلال تم ترشيحه من الاتحاد الآسيوي لتمثيله في النسخة القادمة من مونديال الأندية كونه حامل لقب دوري أبطال آسيا ونظرًا لعدم اكتمال المسابقة هذا الموسم.

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العقيلي، الذي سبق له اللعب في نادي النصر، وجه رسالة قوية للمسؤولين عن جدولة مباريات الهلال وخاصة إجباره على لعب 3 مباريات خلال أسبوع واحد.

إذ كتب عبر تويتر "الهلال ممثل الوطن .. قبل الذهاب لكأس العالم للأندية سيلعب 3 مباريات في أسبوع .. معقولة !!! أين الاتحاد السعودي من ذلك؟".

الناقد الرياضي فياض الشمري اقتبس تلك التغريدة وأكد أن ذلك السيناريو سيؤدي إلى تكرار ما حدث في كأس العالم للأندية 2019 حين اختتم الهلال البطولة بالحصول على المركز الرابع.

يُشار إلى أن الهلال سيلعب يوم الأحد القادم أمام أبها في دوري روشن السعودي، ثم سيُواجه الفيحاء يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي وحال تأهله سيخوض النهائي يوم 29 يناير الجاري، فيما ستكون مباراته الأولى في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير القادم أمام الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا.

Shahid