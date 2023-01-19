الهلال مرفوض .. أبو تريكة لميسي: عد لبرشلونة ولا تكرر خطأ رونالدو

مسؤولو الكرة السعودية يرغبون في الجمع بين ميسي ورونالدو

Shahid

لا يزال النجم المصري محمد أبو تريكة؛ محلل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، مصرًا على أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للدوري السعودي، قرار خاطئ، ناصحًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدم تكرار الخطأ نفسه.

النصر السعودي أعلن تعاقده مع النجم البرتغالي في مطلع يناير الجاري في صفقة انتقال حر، ولمدة موسمين ونصف.

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وفي ظل بعض التقارير التي تزعم أن نادي الهلال السعودي يحاول إقناع ميسي بالانضمام له بدايةً من الصيف المقبل، نصحه تريكة بعدم اتخاذ هذه الخطوة.

وقال تريكة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أقول لميسي (لا تكرر خطأ رونالدو، نحن عهدناك في أعلى المستويات)، أرى الأنسب له إذا حقق لقب دوري الأبطال مع سان جيرمان هذا العام، أن يرحل عنه ويعود لبرشلونة".

وأضاف: "أمنيتي أن يعود لبرشلونة، فرحيله عنه من الأساس كان خطأً، لكن هو حاليًا يعيش نشوة التتويج بكأس العالم ولا يريد التفكير في الخطوة المقبلة إلا في نهاية الموسم".

Shahid