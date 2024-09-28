"شعور صعب" .. تصريح مفاجئ من محمد جحفلي بعد مواجهة الهلال بقميص

محمد جحفلي يكشف عن شعوره بعد مواجهة الهلال

علق محمد جحفلي مدافع نادي الخلود، على مواجهة فريقه السابق الهلال، والخسارة أمامه في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت.

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ولعب جحفلي في صفوف الهلال لمدة 9 أعوام، خلال الفترة من 2015 وحتى صيف 2024 الذي شهد رحيل إلى صفوف الخلود.

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وقال جحفلي خلال تصريحات لقناة SSC: "مبروك لنادي الهلال ولاعبيه وهارد لك لنا، ومازال الموسم طويل".

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وأضاف: "لحظة صعبة وشعور صعب، بعد السنوات التي قضيتها داخل نادي الهلال، وأتمنى لهم كل التوفيق، وهذه سنة الحياة، وفي النهاية الجميع يرحل والكيان هو الباقي".

واختتم محمد جحفلي حديثه قائلًا: "الجميع يعرف أننا كنا نلعب أمام كبير آسيا وأفضل فريق بالقارة، ولكن لم يحلفنا الحق أمامه".