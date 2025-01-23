بعد الهجوم عليه واتهامه بـ"تفريغ الهلال"! .. محمد الدعيع يقتحم معركة الجمهور ضد فهد المفرج

جماهير الهلال غاضبة من عمل فهد المفرج مؤخرًا..

حرص محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى الهلال، على "مساندة" المدير التنفيذي لفريق الكرة بالنادي فهد المفرج؛ وسط حملة من الهجوم العنيف الذي يتعرض له حاليًا.

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جمهور الهلال فتح النار على المفرج؛ بعد أنباء رحيل حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، وانتقاله إلى ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

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ووجّه جمهور الزعيم اتهامات إلى المدير التنفيذي، بـ"تفريغ" فريق الكرة الأول من أبرز النجوم المحليين؛ وذلك ببيع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد إلى نادي روما، وإعارة متوسط الميدان مصعب الجوير للشباب؛ ليأتي الدور الآن على تمبكتي.

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وفي هذا السياق.. كتب الدعيع عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس؛ مساندًا المدير التنفيذي: "لست مدافعًا عن فهد المفرج؛ ولكن عمله هو من يدافع عنه وعن من يشكك في رجل مخلص ومحب للهلال".

وشدد أسطورة حراسة مرمى الهلال، على أن المفرج حقق إنجازات وبطولات عديدة، إلى جانب أنه يحظى بثقة كبيرة من الرئيس الذهبي للنادي فهد بن نافل؛ على حد قوله.

وأضاف محمد الدعيع: "كلنا يد واحدة من أجل الجمهور الفخم يا زعماء.. ومهما قلت لن أوفي أبو عبدالله حقه؛ وفالنا الدوري بإذن الله".

جدير بالذكر أن مصادر هلالية نفت في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، الأنباء التي تتحدث عن التخلي عن حسان تمبكتي في الميركاتو الشتوي الحالي؛ مؤكدة أن اللاعب سيحصل على فرصة كبيرة، في المباريات القادمة.