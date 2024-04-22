"الهلال مثل الأهلي المصري".. ميدو يثير الجدل في السعودية ومصر بعد أزمة "تأجيل" الرابطة!

أزمة الرابطة لا تزال مستمرة بعد تأجيل مباراة الأهلي والهلال..

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فجر المحلل الرياضي المصري أحمد ميدو، جدلًا كبيرًا حول رأيه في تأجيل مباراة الأهلي والهلال، ومدى أحقية أندية الأهلي والاتحاد والنصر في إصدار بيانات رسمية للاعتراض على الموعد الجديد للقاء.

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وقررت رابطة دوري المحترفين السعودي، تأجيل مباراة الأهلي والهلال، في قمة الجولة 28 من دوري روشن السعودي، من 19 أبريل إلى 6 مايو، بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء الهلال أمام العين الإماراتي لمدة 24 ساعة، بسبب الظروف الجوية في دولة الإمارات.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا، يعرب فيه عن رفضه لتأجيل المباراة إلى 6 مايو المقبل، بداعي الإخلال بمبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري، وفق المادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي، والتي تتضمن أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية، ليخرج ناديا الاتحاد والنصر ببيانات رسمية، تتضامن مع رفض موعد المباراة الجديد.

وقال ميدو، عبر برنامج "دورينا غير"، "بعد نهائي البطولة العربية، كان لدى الهلال والنصر مباراة بعد 48 ساعة وطلبا التأجيل، وقوبل الطلب بالرفض، وفي مصر، احترمنا هذا القرار، وقلنا عن الدوري السعودي إنه مهما كانت الضغوط وحجم الأندية، فنظام المسابقة يجب أن يتم احترامه، واحترام اللائحة من أول الموسم لنهايته".

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وأضاف "طالما فتحت باب التأجيل، ووضعت موعدًا آخر للمباراة دون العودة للطرف الآخر، فأنت قللت احترامك للأهلي الذي يعد ناديًا كبيرًا في المملكة، وحتى إذا كانت المواجهة مع أحد الأندية الصغرى، يجب أن تستشيره، طالما أن هذا النادي معك بالمنافسة، يجب أن تخطره وتسمع منه أفضل ميعاد لخوض المباراة، لقد تم تأجيل المباراة دون الرجوع للأهلي، بناءً على كلام رئيس النادي، هل يستطيع أحد أن يفعل هذا الأمر مع الهلال، الهلال مثل الأهلي المصري عندنا، لا أحد يستطيع فعل شيء يخصه دون العودة إليه".

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