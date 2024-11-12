التصنيف العالمي للأندية .. الهلال يُواصل التقدم والنصر والأهلي ضمن أول 100

الهلال يتفوق على فرق كبرى في أوروبا

واصل الهلال السعودي تقدمه للأعلى في التصنيف العالمي لشبكة "أوبتا" لأفضل الأندية في العالم، حيث تقدم هذا الأسبوع للمركز الـ28 بعدما كان قد احتل المركز الـ30 في النسخة الأخيرة من التصنيف، فيما واصل مانشستر سيتي تصدر التصنيف ويليه ليفربول ثم إنتر.

الزعيم يتفوق على عدد من كبار أوروبا أبرزهم مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو ومارسيليا وروما وأياكس وفياريال، وذلك بفضل نتائجه الممتازة في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا النخبة هذا الموسم.

قائمة الـ100 الأوائل في التصنيف شهدت تواجد النصر، وقد حل في المركز الـ67، وكذلك الأهلي المصري وجاء في المركز الـ91، فيما جاء الاتحاد السعودي في المركز الـ225 ومواطنه الأهلي في المركز الـ248.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطة واحدة عن منافسه الاتحاد، ويتصدر كذلك جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا النخبة بـ12 نقطة وبفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي.

فريق المدرب جورج جيسوس كان قد افتتح الموسم بالفوز بكأس السوبر السعودي متفوقًا على الأهلي في نصف النهائي والنصر في النهائي.