توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي .. تفاصيل عرض الهلال لضم كانسيلو وموقف سعود عبد الحميد

واحدة من كبرى مفاجآت الموسم..

ارتفعت أسهم نادي الهلال، في ضم صفقة من العيار الثقيل، بالميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بناءً على رغبة المدرب جورج جيسوس.

صحيفة "آبولا" البرتغالية كشفت عن تطورات الصفقة الهلالية المُنتظرة، حيث بات النادي العاصمي قريبًا للغاية من الإعلان عن توقيع كانسيلو، والذي يُتوقع أن يبقى في الرياض حتى يوم السبت.

ومن المقرر أن يدفع الهلال مبلغ 40 مليون يورو مقابل الظهير البرتغالي، والذي سيوقع عقدًا لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2027، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 70 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان كانسيلو قد انتقل إلى صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة، خلال الموسم الماضي، وأبدى البرتغالي رغبة في البقاء مع العملاق الكتالوني، في الموسم الجديد، إلا أن مانشستر سيتي رفض تجديد إعارته، خاصة وأن إدارة جوان لابورتا، لا تملك القدرة المالية على شراء عقد اللاعب بصورة نهائية.

وفي هذا السياق، أفاد خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، بأن كانسيلو هو الخيار الأول للمدرب جورج جيسوس، وفي حال إتمام التعاقد مع الظهير البرتغالي، فإن سعود عبد الحميد قد يُسمح له بمغادرة قلعة الزعيم، بعد اقترابه مسبقًا من الانتقال إلى روما الإيطالي.

وكانت آخر التقارير حول سعود عبد الحميد بأن ظهير الهلال قريب من روما، بعقد لمدة 4 مواسم، مقابل 2.5 مليون يورو، إلا أن الإدارة الهلالية استعانت بالأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالنادي، لعقد جلسة مع سعود لإقناعه بالبقاء مع الأزرق في الموسم الجديد.